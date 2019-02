Předplatitelé PS Plus získají v únoru For Honor a Hitmana

Předplatitelé služby PS Plus získají v únoru historickou bojovku For Honor a simulátor nájemného zabijáka Hitmana. Kromě toho se jim zvýší kapacita cloudového uložiště z 10 GB na 100 GB. Majitelé PS 3 pak dostanou ještě hry Divekick a Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Hry na únor