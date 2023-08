Předplatitelé PS Plus dostanou v září mizerný Saints Row

Jako by září nebylo kvůli návratu do škol už tak dost depresivní, teď nás ještě nepotěšili ani provozovatelé služby PS Plus. V září totiž předplatitelům dávají nepovedený restart značky Saints Row, který propadl snad v každém ohledu, ve kterém lze videohru hodnotit (viz naše recenze). Situaci příliš nezachraňují ani další hry. Generation Zero je jen další z miliardy a půl kooperativních survivalů (viz náš článek) a onlinovka Black Desert je ve spoustě zemí Asie beztak free 2 play.

PlayStation Europe @PlayStationEU Your PlayStation Plus Monthly Games for September are:



➕ Saints Row

➕ Black Desert - Traveler Edition

➕ Generation Zero



Full details: https://t.co/6hdeVA1eyI https://t.co/xWnYhXELRf