Předplatitelé PS Plus dostanou v prosinci ořezaný Godfall a Lego

Prosincová nabídka služby PS Plus sice nepatří mezi ty nejsilnější, jistě se však najde spousta lidí, kterým udělá radost. Největším tahákem jsou LEGO DC Super-Villains, což je tradiční Lego hra, ve které si výjimečně můžeme zahrát za ty špatné (viz naše recenze). Dále je to zajímavá „soulsovka“ Mortal Shell a majitelé PS5 dostanou navíc rubačku Godfall. Ovšem jen v Challenger Edition, což znamená, že se nedostanete do její příběhové kampaně, ale rovnou přeskočíte na endgame.