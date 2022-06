Předplatitelé PS Plus dostanou nový díl legendární skákačky a horor

I když si předplácíte jen základní verzi PS Plus (viz náš článek), nemusíte se bát, že byste v červenci neměli co hrát. Dostanete totiž skvělou plošinovku Crash Bandicoot 4: It’s About Time, intereaktivní film The Dark Pictures: Man of Medan a arkádu Arcadegeddon. Oceňujeme obzvláště Man of Medan, který si takto konečně budeme moci zahrát v kooperaci s více lidmi.

