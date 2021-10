Předplatitelé PS+ dostanou v listopadu rovnou šest her

Bohužel, tentokrát zvítězila kvantita nad kvalitou a tak listopadová nabídka her zdarma pro předplatitele služby PS+ příliš pozitivních reakcí nesbírá. Hlavním tahákem je zřejmě remake akčního RPG Kingdoms of Amalur: Reckoning z roku 2012 (viz naše recenze), který byl mimochodem na stejném místě rozdáván už v roce 2013. Dále jsou to multiplayerové hry Knockout City a pro majitele PS5 i First Class Trouble. Pokud máte doma i helmu pro virtuální realitu, můžete se těšit ještě na The Walking Dead: Saints & Sinners, Until You Fall a The Persistence.

