Předplatitelé PS+ dostanou v květnu aktuální ročník Fify

Nejnovější nabídka služby PS+ potěší především milovníky fotbalu. I když tedy ne ty úplně největší, protože ti jistě mají aktuální ročník fotbalové série FIFA (viz naše recenze) už dávno doma. Kromě této pecky se pak všichni mohou těšit i na surival ARPG Tribes of Midgard a roguelike Curse of the Dead Gods.