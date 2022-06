Předplatitelé PS+ dostanou God of War a mlátičku se Spongebobem

A je to oficiální, předplatitelé služby PS+ dostanou zdarma famózní God of War, který v roce 2018 povýšil tuctovou sérii mlátiček do první ligy. Majitelé PS5 z této volby asi příliš nadšení nejsou, protože hru už měli dávno k dispozici přes PS Plus Collection. Naruto to Boruto: Shinobi Striker a Nickelodeon All-Star Brawl je asi neuspokojí.

PlayStation @PlayStation Your PlayStation Plus Monthly Games for June: God of War Naruto to Boruto: Shinobi Striker Nickelodeon All-Star Brawl Full details: https://t.co/KinhSg8bYA https://t.co/sdBzX1Qxbi oblíbit odpovědět