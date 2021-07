Předplatitelé Games with Gold dostanou v srpnu Darksiders 3

Po několika slabších měsících se Microsoft polepšil a předplatitelům služby Games with Gold rozdá opravdu povedené hry. Tedy alespoň pro ty, co mají rádi akce. Třetí Darksiders jsou sice úplně jiní než předešlé dva díly, avšak o nic méně povedení (viz naše recenze), Yooka-Laylee solidní 3D plošinovka pro celou rodinu, Lost Planet 3 čistokrevná střílečka a Garou: Mark of the Wolves klasická 2D bojovka. K dispozici budou od 1. respektive 16. srpna.