Potvrzeno: na letošním Call of Duty maká Sledgehammer

Finanční zpráva Activision Blizzardu se krátce věnovala i letošnímu Call of Duty. Ačkoliv prozatím stále nevíme, do jakého období bude střílečka zasazena (vypadá to opět na 2. světovou válku), Activision alespoň potvrdil podzimní datum vydání a vyjasnil, že vývoj vede studio Sledgehammer (pracovali na WWII). Má to být „next-gen“, počítat máme s kampaní, multiplayerem i integrací do současného „ekosystému Call of Duty“. Více se prý dozvíme brzy.