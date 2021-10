Poslední přídavek uzavírá příběh Wastelandu 3

Víc než rok od vydání povedeného postapokalyptického RPG Wasteland 3 (naše recenze) se fanoušci dočkali posledního slíbeného DLC. To se honosí názvem Cult of the Holy Detonation a budete v něm bojovat proti zmutovaným náboženským fanatikům. Pokud nemáte season pass, bude vaše zhruba za sto padesát korun.