Poslední DLC k Frostpunku má konečně název

Příběh vynikající mrazivé strategie Frostpunk (naše recenze) se po dvou letech od vydání blíží ke svému konci. Polské studio 11bit odhalilo teaser na poslední přídavek, který bude nazvaný On the Edge. Dosud se o něm mluvilo jen pod kódovým označením Project TVADGYCGJR. Přesné datum vydání ještě oficiálně neznáme, ale mělo by to být již brzy. Zasazen bude těsně za události původní kampaně.