Poslechněte si píseň Death Stranding od Chvrches

Death Stranding Hidea Kojimy vychází již příští měsíc, nikdo přitom stále pořádně neví, co od něj očekávat. Marketingová kampaň je však zvládnutá na výbornou, což dokazuje mimo jiné i spolupráce s kapelou Chvrches. Ta nyní zveřejnila novou písničku pojmenovanou Death Stranding, která se v budoucnu objeví i na oficiálním soundtracku. Pokud byste v souvislosti s bizarní atmosférou hry čekali nějakou psychedelickou elektroniku, asi vás zklame. Jde jen o obyčejný popík, který sice neurazí, ale proteče vám ušima, aniž by po sobě něco zanechal. Škoda. Obzvlášť s přihlédnutím ke skutečnosti, že jejich basák Johnny Docherty dříve hrával v post punkových The Twilight Sad, jejichž depresivní zvuk by se podle mého ke hře hodil mnohem lépe.