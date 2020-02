Populární House Flipper míří na konzole

Téměř dva roky od vydání na PC míří „simulátor opraváře“ House Flipper i na konzole. Na PS4 a Xbox One to bude již v tomto týdnu, majitelé Nintenda Switch si budou muset ještě chvíli počkat. Pokud se divíte, proč o takovém obskurním titulu vůbec píšeme, tak vězte, že hra je obrovský hit, který svým tvůrcům vydělal spoustu peněz (viz náš článek).