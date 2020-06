Poptávka po The Last of Us Part II je navzdory leakům vysoká

Tvůrci The Last of Us Part II čelili v dubnu masivním leakům, které se týkaly příběhu. A části hráčů se vůbec nelíbilo, co se dozvěděli. Minimálně v Evropě se to však na předobjednávkách nijak nepotvrdilo. Jim Ryan, prezident a provozní ředitel Sony Interactive Entertainment, totiž serveru CNET prozradil, že zdejší poptávka je obrovská. Za srovnatelné období je dokonce vyšší než u komerčního hitu Marvel’s Spider-Man, který vyšel v roce 2018.