Pokračování Bomber Crew se bude odehrávat ve vesmíru

Úspěšná strategie Bomber Crew, ve které jste se starali o posádku bombardovacího letadla, dostane pokračování. To bude stát na podobných principech, ovšem zcela změní zasazení. Jak už název Space Crew napovídá, podíváme se v něm do vesmíru. Vyjde v září na PC, PS4, Xbox One a Switch.