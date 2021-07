Pokémon Unite vyjde 21. července, hráči získají zdarma Zeraoru

Free 2 play MOBA (multiplayer online battle arena) Pokémon Unite vyjde nejprve na Switch, a to 21. července. Všichni, kteří se do hry přihlásí do 31. srpna, získají jako dárek mytického pokémona Zeraoru. Pokémon Unite se pak během září podívá i na iOS a Android, přičemž dosažený postup půjde mezi platformami přenášet. Samozřejmostí je i cross-play. Co se hry jako takové týče, dostal ji na starosti čínský Tencent, nicméně podle ohlasů z bety se hraje skvěle.