Pokémon Sword & Shield zabere 10,3 GB místa

Pokémon Sword a Shield

Download verze Pokémon Sword & Shield ukousne 10,3 GB volného místa. Vyplývá to z download karet, které se objevily v japonských obchodech (via Serebii). To je v porovnání s Pokémon: Let’s Go, Pikachu / Eevee citelný nárůst, této verzi postačilo 4,2 GB. Stejný zdroj potvrdil dva nové pokémony: Gothita a Turtonatora.