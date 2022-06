Předplatné na Switchi se rozrostlo o původní Pokémon Snap

Předplatitelé služby Nintendo Switch Online + Expansion Pack se mohou pustit do pořizování těch nejlepších snímků pokémonů v původním titulu Pokémon Snap, který na Nintendo 64 vyšel v roce 1999, respektive 2000 v Evropě. Na videu níže se můžete podívat, jak hra vypadá na Nintendu 64, Wii U a Switchi. Pokud by vás zajímalo spíš pokračování, jmenuje se New Pokémon Snap a vyšlo v roce 2020.