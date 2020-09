Podívejte se na ukázku z remasterovaného Shadow Mana

Trestuhodně nedoceněná metroidvania Shadow Man z roku 1999 se ještě letos vrátí díky remasteru od zkušených Nightdive Studios. Ti už se v minulosti postarali o návrat Turoka nebo Forsaken, takže můžeme tušit, co od nich očekávat. Podporu až 4K rozlišení, ultraširokých monitorů, HDR, dynamické stíny, ale také přepracované ovládání a přidání obsahu vystřiženého z originálu. Jak se můžete přesvědčit z posledního traileru, hře to navzdory jejímu stáří docela sluší. Vyjde ještě letos na PC, Xbox One X a PS4.