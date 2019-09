Podívejte se na třináct minut záběrů z hraní The Surge 2

The Surge 2 sice vychází až 24. září, už teď však máme tolik informací, že bychom mohli psát recenzi. Zjednodušeně řečeno je to úplně to samé jako v jedničce, jen s hromadou drobných vylepšení navíc. Na tomto názoru nic nezměnilo ani třináct minut z hraní, které o víkendu zveřejnili autoři hry.