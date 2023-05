Podívejte se na trailer z filmové adaptace Five Nights At Freddy’s

Nezávislá hororová série Five Nights At Freddy’s existuje už deset let a má po světě již miliony fanoušků, její původní autor Scott Cawthon už se na její budoucnosti podílet nechce (viz náš článek). To ale naštěstí nijak neohrožuje chystanou filmovou adaptaci, která by po několika odkladech měla vyjít ještě letos. Jak se můžete přesvědčit v první zveřejněné ukázce, její autoři hodlají být originálu velice věrní.