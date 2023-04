Podívejte se na trailer nové Zeldy, bude to pecka

Ti, kdo nikdy nedrželi konzoli Nintendo Switch v rukou, to možná nepochopí, ale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je pro mnohé členy naší redakce jasným adeptem na hru roku. Nový trailer ukazuje, že těch změn oproti předchozímu Breath of the Wild nebude tolik, kdo by si ale stěžoval? Vychází 12. května. Více viz naše preview.