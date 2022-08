Podívejte se na sedm minut z remaku The Last of Us

Již v pátek 2. září vyjde remake nejlepší playstationové exkluzivity The Last of Us. Jak moc jsou autoři věrní originálu se můžete přesvědčit v sedmiminutovém videu z mise Billovo město. Pokud na něj nemáte čas tak vězte, že kromě grafiky se nezměnilo prakticky nic. Jestli je to dobře nebo ne už necháme na vás, naší recenzi můžete očekávat brzy...