Podívejte se na půl hodiny z chystané strategie podle Hvězdné brány

Vydavatelství Slitherine Games se rozhodlo oživit upadající žánr real-time strategií a chystá rovnou tři nové hry (viz náš článek). Všechny jsou přitom postaveny na známých televizních značkách – vedle Teminátora a Hvězdné pěchoty se můžete těšit na hru podle legendárního sci-fi Hvězdná brána. Jak se asi bude hrát, se můžete podívat v půlhodinovém videu níže, hotová by měla být do konce roku.