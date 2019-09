Podívejte se na první záběry ze System Shock 3

O chystaném pokračování jedné z nejlepších počítačových her vůbec nebylo dlouho slyšet. O to větší radost nám udělaly první zveřejněné záběry přímo z gameplaye. Datum vydání ještě neznáme, ale to není důležité – pokud bude hra alespoň z půlky tak dobrá, jak tajně doufáme, klidně si na ni počkáme.