Podívejte se na první záběry z dalšího dílu Dark Anthology

Hororová série The Dark Pictures (naše recenze) cílí na milovníky brakových hororů a nic se na tom zřejmě nezmění ani s chystaným třetím dílem. V House of Ashes se vydáme do Iráku v roce 2003, na místo boje s teroristy se zde ovšem utkáme s prastarým zlem. Již příští týden bychom měli dostat k dispozici víc informací, hra samotná by měla vyjít ještě letos.