Podívejte se na osm sekund ze Starfieldu od Bethesdy

Na to, že má Starfield vyjít již letos v listopadu, toho o něm víme proklatě málo. Kromě pár konceptuálních nákresů a solidního filmového traileru jsme z něj neviděli nic. Až doteď. Že Bethesda na něčem skutečně pracuje, dokazuje osm sekund tmavých záběrů na jakéhosi robota. Ano, není to moc, ale po tak dlouhém čekání jsme vděčni i za to málo.