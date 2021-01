Podívejte se na nový trailer z Atomic Heart

Chystaná akční hra Atom Heart dostala nový trailer, což jen potvrzuje, že bychom se jí již brzy mohli dočkat. Kromě série rychle sestříhaných akčních momentů se v něm poprvé můžeme podívat i do tváře hlavního hrdiny. Ten je agentem KGB a vydává se do opuštěné továrny na roboty vyšetřovat tragickou nehodu (více viz náš článek).