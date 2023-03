Podívejte se na jedenáct minut z remaku Layers of Fear

Osobně si myslím, že Layers of Fear je jeden z nejméně děsivých hororů, jaké kdy ve světě videoher vznikly (viz naše recenze), ale evidentně si našel dost fanoušků na to, aby nás jeho tvůrci oblažili remakem. Vyjde v červnu, a jak se můžete přesvědčit v ukázce níže, nabídne celkem solidní grafiku. Jenže k čemu je to dobré, když samotná hra je jen slepencem těch nejhorších klišé?