Podívejte se na jedenáct minut z chystaného DLC pro The Outer Worlds

Akční RPG The Outer Worlds je jednou z nejkontroverznějších her loňského roku. Někteří v něm vidí nástupce fantastického Fallout: New Vegas (viz naše recenze), jiní jen naleštěnou schránku bez pořádného obsahu (viz můj twitter). Prvně jmenovaných je však tolik, že pro hru vyjdou dva přídavné balíčky. První, pojmenovaný Peril on Gorgon, již příští týden 9. září. Níže se můžete podívat na jedenáct minut komentovaného hraní.