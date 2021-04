Podívejte se na filmový trailer nové Subnauticy

I tři roky od vydání je podle nás Subnautica nejlepší videohrou odehrávající se pod hladinou moře (viz naše recenze). Chystaný standalone datadisk Below Zero vychází už za měsíc 14. května, níže najdeme krásně animovanou příběhovou ochutnávku. Dobrou zprávou je, že si hru vychutnáte naplno i bez znalosti angličtiny, bude totiž obsahovat české titulky i v konzolových verzích.