Podívejte se na deset minut z Trine 4

Skákačka Trine vstala z popela a po nepovedeném třetím dílu se snad dočká reparátu v podobě čtvrtého. My jsme si ho mohli zahrát na Gamescomu a byli jsme moc spokojeni (viz naše preview), nyní autoři uvolnili část průchodu hrou i pro veřejnost. Ano, je to pořád to samé co v prvním díle a ne, vůbec nám to nevadí. Trine 4 vychází již 8. října na PC, Xbox One, PS4 a Nintendo Switch,