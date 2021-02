Podívejte se na deset minut z hraní remasterovaného Nieru

První Nier v roce 2010 díru do světa neudělal, ale volné pokračování Automata z roku 2017 se stalo obrovským hitem (viz naše recenze). Původní hra díky tomu dostane novou šanci uspět, již v dubnu by měl vyjít remaster pod poněkud kryptickým názvem Nier Replicant ver.1.22474487139. Níže se můžete podívat na bezmála deset minut hratelnosti, která vám dostatečně napoví, jestli této zvláštní hře dát šanci.