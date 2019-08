Podívejte se na 7 minut ze Streets of Rage 4

Milovníci retra určitě s napětím vyhlížejí chystané pokračování klasické coin-upové mlátičky Streets of Rage. A jak naznačuje nové video publikované magazínem IGN, nejspíše nebudou zklamáni. Je to prostě pořád to samé co před lety, jen v o něco lepší grafice. Je snad někdo, komu to přijde málo?