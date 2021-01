Podívejte se na 14 minut z chystaného hororu The Medium

Jestli něco polští hororoví specialisté opravdu umí, tak je to sestříhání trailerů. Bohužel jejich dosavadní produkce nás příliš neoslovila, protože Layers of Fear i Observer jsou jen naleštěné skořápky bez obsahu. A přesto v chystané hře The Medium spatřujeme černého koně letošního jara, systém prolínání dvou realit totiž vypadá fantasticky. Vychází 28. ledna na PC a Xbox, hráči s PlayStationy nejspíše ostrouhají.