Podívejte se, jak vypadá Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020.

Podívejte se, jak vypadá v akci mobilní hra Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020, která vyjde na jaře na iOS a Android. Pro upřesnění, Sega chystá na příští rok ještě vážně pojatou Olympic Games The Official Video Game na PC, PS4, XB1 a Switch a na letošek Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, což je exkluzivita na Switch i se slibným retro režimem.

Co se mobilní verze týče, část hry má být zdarma, nicméně zpřístupnění všech funkcí je podmíněno platbou. Uvidíme. Kromě tradičních disciplín máme očekávat různé gimmicky uzpůsobené pro rychlého ježka Sonica a jeho partu. Samozřejmostí bude hraní na co nejlepší skóre a porovnávání výsledků mezi zeměmi.