Podívejte se, jak bude vypadat hra podle Hitchcockova Vertiga

Že se chystá videoherní verze filmové klasiky Vertigo režiséra Alfreda Hitchocka, už nějakou dobu víme, až teď se ovšem můžeme podívat na to, jak bude hra vypadat. A není to vůbec špatné. Na první pohled to trochu připomíná nedávný Twin Mirror od autorů Life is Strange (naše recenze). Hra by měla vyjít do konce roku na všechny platformy včetně Nintenda Switch.