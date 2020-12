Podívejte se, co přinese prosincový update Animal Crossingu

Nintendo zveřejnilo trailer, který představuje, na co se mohou v prosinci těšit hráči Animal Crossing: New Horizons. Samozřejmě jsou to Vánoce (Toy Day). A k nim se vážou nové dekorace, recepty a aktivity, které vyvrcholí 24. prosince. Na craft bude potřeba nový materiál – vánoční ozdoby. Ty bude možné získat zatřesením ozdobenými stromky.