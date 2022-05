Počty hráčů Babylon’s Fall na Steamu stále klesají

Vydavatelství Square Enix, máme pro vás dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že pokles hráčů vašeho akčního RPG Babylon’s Fall (naše recenze) brzy skončí. Ta špatná je, že to bude jen proto, že už jednoduše není kam klesat. Během minulého týdne totiž došlo k momentu, kdy byl na Steamu přihlášený jeden jediný člověk. Vzhledem k tomu, že je hra jen dva měsíce stará, je to na ručník do ringu.