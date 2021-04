Po roční pauze letos vyjde další díl wrestlingové série WWE

Wrestlingová hra WWE 2K20 byla takový debakl, že se vydavatelství 2K rozhodlo s dalším pokračováním počkat (viz náš článek). Vše je však zapomenuto a po dvouleté pauze se mohou fanoušci tohoto „sportu“ opět těšit na nový díl. Datum vydání bohužel neznáme, podle autorů by to mělo být brzy.