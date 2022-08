Playstationová exkluzivita Hohokum vyšla konečně i na PC

Sony v posledních letech zásadně mění svojí dosavadní politiku a s časovým odstupem vydává své exkluzivity i na PC. Většinu hráčů samozřejmě zajímají především veliké značky jako Gof of War, Uncharted nebo Day Gone, týká se to však i menších nezávislých hříček. Tak jako je třeba Hohokum, pohodová relaxační hra, ve které s barevným dráčkem poletujete po krásně barevných pozadích. Na Steamu je k dostání za cca 200 Kč.