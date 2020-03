PlayStation 2 slaví dvacet let od vydání v Japonsku

Přesně před dvaceti lety, tedy 4. března 2000, se začala v Japonsku prodávat konzole PlayStation 2. V Evropě jsme si ještě pár měsíců počkali, a to do 24. listopadu. PlayStation 2 byl trefou do černého. Porazil nejenom dobové konkurenty, tedy Dreamcast, GameCube a Xbox, ale nakonec je to s víc než 155 miliony prodanými kusy i nejprodávanější konzole všech dob.

Cena v českých obchodech startovala na 19 990 korunách, ale ani cenovka 25 tisíc nebylo nic neobvyklého. Víc o PlayStation 2 si přečtěte v dobovém článku na Bonuswebu zde.