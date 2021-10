Placený archiv časopisu Level uspěl na Startovači ještě týž den

Český herní časopis Level se snaží 25 let své práce digitalizovat a vytvořit velký online archiv. Prostřednictvím portálu Startovač sháněl 150 tisíc korun, přičemž požadovanou částku se podařilo vybrat ještě v den spuštění kampaně. O digitalizaci dat se postará specializovaná firma.

Odměny za podporu projektu jsou odstupňovány podle výše přispěné částky. Zájemci, kteří by rádi získali přístup do celého archivu, a to na jeden rok, zaplatí 600 korun. Pokud se vybere přes 400 tisíc korun, nejlepší rozhovory z Levelů vyjdou knižně. Předplatitelé časopisu nezískají automaticky přístup zdarma, počítat ovšem mohou s dosud nespecifikovanou výhodnější nabídkou.