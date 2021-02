Pirátské RPG King of Seas dorazí v květnu, s vydáním pomůže Team17

Pirátské RPG King of Seas od studia 3DCloud mělo vyjít v polovině února, vydání však bylo odloženo na květen. Tvůrci zároveň oznámili, že navázali spolupráci s vydavatelstvím Team 17, které pomohlo vylepšit hru po stránce gameplaye a zajistili lokalizaci do dalších jazyků. King of Seas se podívá na PC, Xbox One, PlayStation 4 a Switch.