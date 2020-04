Pirátská akce Sea of Thieves vyjde brzy na Steamu

Dva roky stará akce Sea of Thieves, v níž si v otevřeném světě hrajeme na piráty, nás při vydání příliš nenadchla. Studio Rare ji ovšem průběžně zásobuje novým obsahem a za tu dobu ji vyzkoušelo přes deset milionů hráčů, a to včetně těch, kteří využili službu Xbox Game Pass. Dostupná je na Xboxu One a v Microsoft Storu ve Windows 10. Po novém se brzy objeví i na digitální distribuci Steam s potvrzeným cross-playem napříč všemi platformami.

Sea of Thieves