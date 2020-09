Path of Exile obohatí zlodějské mise

Diablovka Path of Exile je dokonalou ukázkou toho, jak má vypadat správná free 2 play hra. Hráče do ničeho násilně nenutí a její autoři ji pravidelně zásobují novým obsahem. Nejnověji to bude DLC Heist, ve kterém budete moci vykrádat bankovní sejfy. Vychází již 18. září, na konzole až o týden později.