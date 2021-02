Pátá sezona Street Fightera 5 přinese Dana Hibikiho a Rose

Brzy to bude pět let ode dne, kdy vyšla bojovka Street Fighter 5. Zpočátku byla kritizována pro nedostatek obsahu (viz naše recenze), od té doby se pořádně rozrostla. A ještě dál poroste, koncem února začne nová sezona. Jejím největším tahákem jsou dva noví bojovníci. „Vtipálka“ Dana Hibikiho a jasnovidku Rose fanoušci série dávno znají, novinkou bude Eleven, který kopíruje pohyby všech ostatních postav.