Párty hra Rabbids Adventure Party přeci jen vyjde i mimo Čínu

Párty hra Rabbids Adventure Party s králíky od Ubisoftu byla oznámena v roce 2019 a zamířila pouze na čínský trh. Nejnovější finanční zpráva společnosti odhalila, že do konce června vyjde hra Rabbids: Party of Legends, což by měla být lokalizovaná a upravená verze Rabbids Adventure Party. Kromě Switche se podívá také na PC, PS4 a Xbox One.