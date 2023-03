Zábavní park v Park Beyond přivítá první návštěvníky v červnu

Slibná strategie Park Beyond, v níž budeme stavět svůj vlastní zábavní park a horské dráhy, vyjde 16. června na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Ještě před vydáním proběhne od 9. do 10. května uzavřený betatest (pouze na PC), do nějž se v případě zájmu můžete přihlásit zde. Loni jsem měl možnost otestovat fragment hry, který se nehrál vůbec špatně. Tvůrci se snaží srozumitelně vysvětlovat herní mechanismy, stavění bylo intuitivní a náznaky tehdy ještě nehotového managementu nepůsobily tupě. Uvidíme, co se z toho nakonec vyklube.

Nový gameplay