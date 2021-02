Paradox odhalil předplatné pro strategii Crusader Kings 2

Crusader Kings II je historická strategie, která vyšla v roce 2012. Od té doby do ní vyšlo nespočet DLC. A zatímco základní hra je zdarma, koupě všech DLC vychází na více než 300 dolarů. Tvůrci nyní přicházejí s alternativní možností, jak k nim získat přístup, a to předplatným. To vyjde na 4,99 eur měsíčně (zhruba 130 korun). Ohlasy fanoušků jsou podle očekávání značně negativní.